Era stato uno degli esperimenti di cittadinanza attiva più importanti e cioè quello, nel 2020, di prendere in mano uno spazio pubblico per riqualificare, a spese di residenti e attività commerciali, un’area per i più piccoli. Nel corso del tempo, però, gli sforzi di cittadini ed imprenditori non sono più stati supportati considerando anche il degrado crescente attorno. Ma qualche mese fa, esattamente ad ottobre, è arrivata la partecipazione ad un bando regionale da parte dell’ente comunale che complessivamente ha permesso, con 21mila euro, di riqualificare un parco giochi in piazza Santa Maria Vetere ad Andria con nuovo tappeto, giostrine anche per bambini disabili e nuovi alberi.

Ora l’auspicio è naturalmente quello che si torni a vivere quell’area con quella idea di cinque anni fa di cittadinanza attiva preservandola da atti vandalici in un connubio inevitabile tra cittadini e amministrazione.

Durante la serata è stata annunciata, dall’assessore ai lavori pubblici Mario Loconte, anche un’azione di riqualificazione dell’intera piazza segnata da pericoli costanti a causa del sollevamento dei marciapiedi sospinti dalle radici degli alberi piantati ai margini. L’intervento dovrebbe arrivare con risorse proprie del comune di Andria che provvederà dopo l’estate ad abbattere le alberature presenti per piantarne di nuove con la riqualificazione del basolato. I residenti hanno chiesto più volte negli ultimi anni un intervento per una piazza particolarmente frequentata anche da persone anziane.

