Domenica 29 giugno 2025 si celebrerà il 50° anniversario di sacerdozio del Vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi. Un traguardo significativo che vedrà l’intera comunità diocesana riunirsi per rendere grazie attraverso una solenne celebrazione eucaristica.

L’appuntamento è fissato in Cattedrale alle ore 20.00, dove i fedeli sono invitati a partecipare a questo momento di particolare importanza per la vita della diocesi andriese. La celebrazione rappresenterà un’occasione speciale per la comunità di stringersi attorno al proprio Vescovo con sentimenti di gratitudine e affetto.

La Diocesi di Andria e i fedeli si stringono attorno al loro Vescovo con gratitudine e affetto. La celebrazione sarà un’occasione per ricordare il suo impegno e servizio alla comunità.