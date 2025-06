Torna l’appuntamento di inizio estate con la moda, bellezza, il coraggio e la speranza. Non una “semplice” sfilata di moda con le ultime tendenze, che pure non mancheranno, ma autentiche emozioni sul palco e voglia pura di rinascere. Dalla cerimonia al casual senza trascurare anche l’outfit migliore per una giornata al mare e l’incanto degli abiti da sposa per coronare il sogno di molte donne, tutto in un’unica serata. Si chiama “Wave Turbans & Fashion” ed è l’iniziativa in cui i sorrisi e la determinazione prenderanno il posto dello sconforto e della rassegnazione. Audacia e charme sfileranno insieme, il momento più emozionante sarà, come lo scorso anno, quello in cui in passerella arriveranno le donne che hanno vissuto una malattia oncologica, o la stanno ancora attraversando, per dare il loro messaggio di forza, nonostante tutto. Sul capo i loro turbanti, simbolo di forza e vita, rigorosamente variopinti delle tinte della speranza; insieme a modelle professioniste per celebrare l’inclusione, il rispetto e la dignità.

L’evento, che si terrà domenica 29 giugno a partire dalle ore 20.30 presso la villa comunale di Andria, è organizzato dall’associazione “Onda d’urto, uniti contro il cancro”, in collaborazione con le artigiane di “Tutti giù per terra” che stanno confezionando i turbanti, progetto che sarà presentato durante la serata, chi vorrà un turbante potrà farne richiesta all’organizzazione: un dono da donne a donne per stare simbolicamente vicino a tutte coloro che in questo momento stanno combattendo la propria battaglia. Condurranno la serata, che rientra nel cartellone “R*Estate ad Andria”, la presentatrice Antonella Piccolo e l’hair stylist Graziano Scamarcio. L’ingresso è gratuito ma su invito.

“Ogni colore, un sorriso… Ogni sorriso, un passo avanti… Grazie a chi ha scelto di sostenerci nell’organizzazione dell’evento che torna per il secondo anno consecutivo, dopo il successo della prima edizione, e grazie agli sponsor che stanno rendendo possibile tutto ciò. Questa serata esisterà anche grazie a chi ci sarà domenica con noi in villa per celebrare insieme la vita, nonostante tutto”, conclude la presidente di Onda d’urto, Rosanna Russo.