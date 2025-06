Ventidue soci più… Luca Vallarella. La Fidelis riparte così. Questa volta senza individualismi, ma come collettività. Come città. Con il coinvolgimento di Andria e degli imprenditori andriesi.

I soldi fanno molto spesso la differenza nel mondo del calcio. Ma contano anche altri aspetti. Valgono le idee. Sono importanti anche gli stimoli che sa offrire la piazza. E non è roba di poco conto il coinvolgimento dei tifosi nella nuova società.

Sogni, obiettivi e ambizioni: il presidente Luca Vallarella spinge sull’acceleratore, il direttore generale Vincenzo Pastore preferisce pigiare sul pedale centrale.

Capitolo mercato: trattativa in fase avanzata con il difensore Frank Amoabeng, centrale di 24 anni che nell’ultima stagione si è diviso tra Gozzano e Ravenna in Serie D e che è transitato in Puglia da Cerignola. Piace e molto il centrocampista con un notevole feeling con il gol, Riccardo Correnti, a segno nove volte con la maglia del Nardò nell’ultimo girone H.

