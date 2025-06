Sono aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026 ad Andria. Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado che ne abbiano necessità, come comunicato dal Settore Ambiente, Paesaggio, mobilità e viabilità, decoro urbano e gare, innovazione tecnologica e dal servizio Mobilità.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online accedendo allo Sportello Telematico Polifunzionale del sito del Comune di Andria, nella sezione «Servizi Scolastici e per l’Infanzia» e successivamente in quella denominata «Andare a scuola con lo scuolabus». Il servizio è a pagamento e le quote di competenza saranno definite in base all’Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

Gli alunni riconosciuti diversamente abili sono totalmente esenti dal versamento delle quote. Per questi studenti le domande di accesso al servizio dovranno essere presentate attraverso lo Sportello Telematico del sito comunale, nella sezione «Servizi Scolastici e per l’Infanzia» e nella sottosezione «Trasporto scolastico per studenti con disabilità».

Per quanto riguarda gli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale, è consentita la consegna a mano dei moduli di iscrizione al servizio trasporto e accompagnamento presso il Servizio Mobilità. Questi studenti devono fare richiesta di accesso al servizio di trasporto scolastico comunale su appositi moduli predisposti dalla Provincia BT, da ritirare presso il Servizio Mobilità del Comune situato in piazza Trieste e Trento, Palazzo degli Uffici.

Le famiglie interessate dovranno produrre regolare richiesta di accesso ai Servizi di Trasporto Scolastico entro e non oltre l’8 settembre 2025. Le iscrizioni fuori termine, debitamente motivate con documenti giustificativi, potranno essere accolte nei limiti di quanto consentito dall’organizzazione, fatte salve le valutazioni del Servizio Mobilità, previa dovuta istruttoria.

L’elenco degli aventi diritto sarà pubblicato presso gli uffici del Servizio Mobilità situato in piazza Trieste e Trento entro l’11 settembre 2025. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Mobilità in piazza Trieste e Trento, tel. 0883/290340.