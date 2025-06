Domani, radici, estate, accoglienza, murgia. In una sola parola DREAM. E’ questo il progetto ideato a Minervino per salutare l’arrivo dell’estate proprio in coincidenza del solstizio in una due giorni che ha richiamato migliaia di persone sul meraviglioso balcone delle murge per un progetto che ha unito perfettamente radici del passato, tradizioni ma anche visioni del futuro.

Una idea nata dai giovani di Minervino e ripresa quest’anno grazie all’impegno della Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale con il coinvolgimento di tante realtà territoriali tra associazioni, ristoratori e produttori.

Non solo le prelibatezze del cibo ma anche tanta musica e performance artistiche di giovani talenti locali oltre a spazi per i più piccoli. A destare maggiore curiosità sicuramente sono state però le mongolfiere che, nonostante le condizioni del vento non troppo favorevoli, hanno animato le due serate a Minervino.

Una esperienza positiva sotto molti punti di vista quella del Dream Festival che ora punta ad una terza edizione ma soprattutto a diventare un vero e proprio punto di riferimento per l’estate del territorio in una ottica importante di condivisione.

Il servizio su News24.City.