La polizia locale di Andria ha intensificato nelle ultime settimane i controlli nel centro abitato per garantire la sicurezza urbana e promuovere una serena convivenza sociale. Le attività di monitoraggio hanno portato a diverse sanzioni per un totale complessivo di 2.250 euro.

Durante i controlli notturni, gli agenti hanno identificato e sanzionato per 500 euro l’autore di un dj set abusivo che, con musica ad alto volume nelle ore notturne, aveva occupato una strada pubblica disturbando per circa tre ore il riposo dei residenti della zona. La sanzione è stata estinta mediante pagamento immediato.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla vendita di alcolici oltre gli orari consentiti. Sette titolari di distributori h24 sono stati sanzionati per complessivi 1.750 euro per aver venduto alcolici in bottiglie di vetro oltre le ore 21.00, violando così le normative vigenti in materia di somministrazione di bevande alcoliche.

Gli agenti hanno inoltre elevato una sanzione per bivacco in area pubblica vietata, specificatamente presso il monumento ai caduti, dove è interdetta la sosta prolungata e il campeggio improvvisato.

La polizia locale ha rivolto un appello a tutti i cittadini e agli organizzatori di eventi affinché collaborino nel rispetto delle normative vigenti. L’obiettivo è mantenere un ambiente sicuro, accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, favorendo una convivenza serena e garantendo il riposo tranquillo delle persone.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con la stessa intensità, nell’ambito delle attività di presidio del territorio e tutela della quiete pubblica.