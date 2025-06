La prossima settimana per la Fidelis Andria avrà il via nel segno degli incontri con la stampa e delle coordinate per la ripartenza: lunedì alle 19 il presidente Luca Vallarella farà il punto in conferenza sulla chiusura dell’aumento di capitale, con la presentazione dei nuovi soci. Tra i punti fermi sul campo c’è il ds Gianni Califano, confermato nel suo ruolo e portatore di un manifesto d’intenti tanto chiaro quanto lineare.

Altra conferma è arrivata in panchina: è tutto pronto per il Giuseppe Scaringella 3.0 alla guida della Fidelis. Questa volta l’allenatore andriese, dopo due esperienze da subentrante, sarà sul ponte di comando dal primo giorno di lavoro.

C’è poi l’allestimento della rosa che verrà: Imputato è una certezza anche per il futuro, sotto contratto ci sono anche Ferrara e Cipolletta. Rotondi saluterà mentre non è un mistero che nei piani ci sia anche la permanenza di altre pedine della scorsa stagione. Ma nei prossimi 10 giorni ci sarà spazio solo per innesti under, parola di Califano.

Alla voce nuovi arrivi sin qui c’è un nome: quello di Aldo Banse. Esterno d’attacco nato nel 2002 con una fugace parentesi in B con il Pordenone nello specchietto retrovisore, nella scorsa stagione ha fatturato cinque gol e un assist in 26 presenze con il Gravina nel girone H.

