Un muro che prende vita e si trasforma in un manifesto di bellezza e cooperazione. In una parola sola “Rimbellarsi”, termine che vuole essere un invito a farsi belli ed allo stesso tempo a ribellarsi a stereotipi ed etichette. L’opera è stata realizzata ad Andria, all’interno degli spazi di “LAB 106”. Un progetto guidato dall’artista Nadia Gelsomina, portato a termine con l’associazione “Camminare Insieme”, che da anni promuove attività di inclusione sociale per persone con disabilità e per le loro famiglie. Un atto politico di resistenza gentile ed ispirazione estetica, sotto forma di murale.

L’opera è il risultato di un rituale di co-creazione, un dialogo fondato sull’inclusione, dove ogni gesto ha contribuito a lanciare un potente messaggio per la comunità.

