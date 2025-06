Venti di guerra soffiano sul mondo, mettendo in grave pericolo gli equilibri internazionali. Una minaccia costante, che rende necessaria una riflessione profonda sul tema della pace. È quanto è stato fatto ieri ad Andria, in occasione di un convegno ospitato a Palazzo di Città. Un’iniziativa organizzata dell’intergruppo consiliare e del forum ambientalista, che nasce dall’esigenza di discutere dei drammatici eventi che hanno caratterizzato gli ultimi anni: dall’aggressione russa in Ucraina, alle azioni militari israeliane a Gaza e, più di recente, al conflitto tra Israele e Iran.

E tra le cause di queste turbolenze che scombussolano la stabilità globale, emerge l’assoluta inefficacia degli organismi internazionali che hanno il compito di vigilare sulla pace.

Uno scenario inquietante che merita una profonda riflessione sul tema della pace.

Le interviste a Michele Di Lorenzo (Forum ambientalista), Laura Marchetti (Antropologa) e Mons. Luigi Mansi (Vescovo Diocesi di Andria).