Dal prossimo lunedì sarà attivo presso il Mercato Settimanale una unità mobile di soccorso. A garantire questo servizio sarà la Misericordia di Andria che ha allestito un ambulatorio mobile.

«Una presenza essenziale e rassicurante – spiega l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno – visto il gran caldo scoppiato da qualche giorno e vista l’alta concentrazione di persone anziane del lunedì mattina in Villa Comunale. Non solo.

Rispetto all’anno scorso, il servizio è ancor più efficiente: a comporre il presidio non ci sarà un’ambulanza solo per le emergenze, ma un ambulatorio mobile, che quindi potrà effettuare prevenzione sanitaria per la misurazione dei parametri vitali oltre che intervento di primo soccorso».

Accanto a questo è altresì in via di definizione la possibilità di un utilizzo più esteso dell’ambulatorio mobile che, oltre al mercato settimanale, potrà presidiare altre piazze cittadine, in giorni diversi, garantendo così la sua presenza là dove ce ne sia più bisogno.