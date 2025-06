Minervino Murge ripropone il suo sogno di inizio estate. Torna così, sabato 21 e domenica 22 giugno, il DREAM FESTIVAL, nel suggestivo scenario dello Stadio Comunale, con vista aperta sull’intero borgo antico di questa ridente cittadina. Giunto alla sua seconda edizione, il Festival si conferma uno degli eventi più attesi dell’Estate Murgiana, non solo per la varietà delle proposte al grande pubblico, ma per l’atmosfera unica che riesce a creare: un connubio perfetto tra radici del passato e visioni del futuro.

Anche il nome non è scelto a caso: DREAM come sogno, ma anche come acronimo di ciò che questo evento rappresenta — Domani, Radici, Estate, Accoglienza, Murgia – ed ancora Musica, Attrazioni, Arte, Sapori, Odori, Artigianato, Condivisione. Dalle 18, fino a notte inoltrata, lo Stadio diventerà un vero e proprio cuore pulsante di svago per tutti gli avventori. Le Mongolfiere, simbolo poetico ed emblematico di questa edizione del Festival, si alzeranno lentamente verso il cielo del Solstizio, offrendo a tutti, grandi e piccini, la possibilità reale di “toccare il cielo con un dito”. Un’esperienza visiva ed emotiva, davvero perfetta per coniugare al meglio le due giornate di Festa.

Anche la Musica sarà protagonista assoluta dell’evento. In consolle si alterneranno alcuni dei migliori dj del territorio — che faranno da apripista ad un’ospite davvero speciale, a sorpresa, uno dei padri più celebri dell’House Music. Ad arricchire il programma, anche alcune performance artistiche di giovani e brillanti talenti locali.

Ma il DREAM Festival non si esaurisce qui. È anche Cultura e Mercato del Gusto, con un’Area Food & Beverage interamente dedicata alle eccellenze ed alle prelibatezze locali, la cui fama va ben oltre Minervino, per trovare conforto ed apprezzamento anche a livello provinciale, regionale e nazionale.

Ampio spazio anche ai più piccoli, con attrazioni, giochi ed attività ludiche, per due serate all’insegna della spensieratezza e dello svago open air. Non mancheranno, infine, stand di artigianato locale, testimoni autentici di un patrimonio antico fatto di sapere, manualità e tradizione.

In definitiva, con questa seconda edizione del Dream Festival Minervino Murge non si limita a ospitare un evento: si trasforma in palcoscenico, simbolo e messaggio. Un invito a guardare al domani, senza mai dimenticare le proprie radici. Un’occasione offerta non solo alla comunità locale ma anche agli avventori dei comuni limitrofi, per vivere il Territorio murgiano in modo nuovo, immersi in un’atmosfera che accoglie, coinvolge e ispira. Una “Due Giorni” per sognare tutti insieme, sotto il cielo di questo Solstizio 2025.

Minervino Murge, lì 14 giugno ‘25

*Per info più dettagliate sul Programma, sugli appuntamenti, sui protagonisti e sulle modalità di prenotazione del tour in Mongolfiera: prolocominervinomurgeçgmail.com; +39 238 101 3834