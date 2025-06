Nelle ultime settimane, la Polizia Locale ha intensificato i controlli sul territorio, intervenendo su diverse problematiche per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole.

Tra le principali operazioni, sono state accertate e sanzionate 250 condotte irregolari a carico di conducenti di monopattini e bici elettriche; tre soggetti sono stati multati con una sanzione di 250 euro cadauno, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana, per aver bivaccato in aree del centro storico e monumentali protette.

Sul fronte del contrasto alla vendita di bevande in contenitori di vetro, sono stati controllati 12 distributori automatici attivi 24 ore su 24. Di questi, 4 sono stati sanzionati con multe di 250 euro ciascuna, per aver venduto bevande in contenitori di vetro, pratica vietata per motivi di sicurezza.

Tre, invece, i verbali di contestazione e sequestro di sostanze stupefacenti ex at. 75 DPR 09/1990 a carico di tre individui.

L’amministrazione comunale e la Polizia Locale continuano a monitorare il territorio per garantire il rispetto delle normative e mantenere un ambiente sicuro e ordinato per tutti i cittadini.