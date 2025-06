E’ davvero tutto pronto per l’arrivo ad Andria dell’Icona Giubilare delle Misericordie. L’appuntamento è previsto per venerdì 13 giugno a partire dalle ore 18 in Piazza Unità d’Italia all’esterno della Chiesa delle Sacre Stimmate. La peregrinatio dell’Icona sta caratterizzando quest’anno Giubilare in tutta Italia con la Croce delle Misericordie che, regione per regione, sta visitando le sedi delle Confraternite giallociano dopo esser partita da Roma.

Il 2 giugno scorso l’arrivo in Puglia a Palagiano e poi un lungo tour che ha portato l’Icona nella parte meridionale della regione seguita passo dopo passo dai correttori delle singole Misericordie e dal correttore regionale Don Antonio Favale oltre che dal Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia Gianfranco Gilardi.

L’icona approderà nella BAT a partire dal 12 giugno con l’arrivo da Neviano a Canosa. Il giorno successivo, come detto, sarà ad Andria dove sarà accolta dai volontari giallociano in Piazza Unità d’Italia dalle 18 con il correttore della Misericordia andriese Don Giuseppe Zingaro e la Governatrice Angela Vurchio. A seguire una breve processione, l’arrivo nella Chiesa delle Sacre Stimmate e la Celebrazione Eucaristica alle 19. Al termine spazio alla “distribuzione del Pane di Sant’Antonio”. Il giorno successivo l’Icona partirà alla volta di Molfetta prima di approdare a Bisceglie e continuare il suo viaggio fino al 22 giugno dove si concluderà a Torremaggiore.