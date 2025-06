Il Settore “Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali, Sviluppo Economico, Turismo, Marketing, Agricoltura e Promozione della Città e del Territorio” – Servizio Politiche Giovanili informa che il Comune di Andria ricerca partner di progetto per la realizzazione di una proposta progettuale da candidare all’iniziativa “PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia. E’ stato, per questo, pubblicato oggi in Albo Pretorio l’avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per la costituzione di un partenariato di progetto da candidare all’Avviso pubblico “PUNTI CARDINALI FOR WORK. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro” che la Regione Puglia intende emanare in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 16 aprile 2025.

Possono manifestare il loro interesse ad assumere la qualità di partner i seguenti soggetti:

Sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per l’Impiego/Agenzie per il Lavoro accreditate, pubbliche e private); Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, Università pubbliche e private, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati della Regione Puglia anche in forma associata, CPIA; Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, Istituti di ricerca, Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk; Imprese pubbliche e private.

Le istanze di manifestazioni di interesse, compilate secondo il modulo allegato (Modello 1) e corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore, devono pervenire al Comune di Andria, entro le ore 12.00 del 18 giugno 2025. Le istanze devono essere inoltrate mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected]

Si allega il Modello di Manifestazione di interesse: modello_manifestazione_di_interesse-andria