«Profondo dolore e cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso con efferatezza questa mattina nelle campagne tra Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, mentre era in servizio. Alla famiglia del Brigadiere capo, a tutta la comunità e all’Arma dei Carabinieri va la mia totale vicinanza. All’Arma va il ringraziamento per il lavoro, l’abnegazione e per i rischi affrontati ogni giorno con l’obiettivo di difendere la sicurezza di tutti noi cittadini. La cattura dei criminali responsabili di questo vile assassinio è una risposta ferma e decisa dello Stato. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine per la prontezza con cui hanno agito: è grazie al loro spirito di servizio se oggi possiamo contare su una giustizia che non arretra». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, dopo la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie.