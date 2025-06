Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Riccardo Alicino, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, Andrea Di Matteo, coordinatore cittadino, e Lorenzo Miani di Azione Studentesca.

«Più volte siamo già intervenuti nel denunciare i continui rischi e disagi che continuano a vivere le società sportive andriesi e i tanti giovani come noi di questa città, causati in primis da gravi disagi strutturali: totale assenza di acqua calda nelle docce, deterioramento delle strutture e delle pavimentazioni di gioco, infiltrazioni e malfunzionamento del riscaldamento in alcuni impianti. Ma quanto denuncia la Polisportiva Città di Andria è ancor più grave e inaccettabile: è vero che vi sarebbe una società inadempiente che, nonostante l’esclusione dal sodalizio, continuerebbe ad utilizzare le strutture sportive? Come mai l’Amministrazione – Sindaco Giovanna Bruno in testa – avrebbe esercitato pressioni per reintegrare la società inadempiente, pena la revoca della convenzione? In tutto ciò, le realtà sportive della Polisportiva – che continuano ad agire in piena legalità – continuerebbero a sostenere le spese altresì per la società esclusa, senza il diritto di utilizzare tutte le ore disponibili. Il percorso della Polisportiva non può certamente terminare così: sarebbe opportuno, piuttosto, che venga rafforzato in prospettiva futura ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle regole disciplinate dai Regolamenti comunali e dallo Statuto della Polisportiva, richiamati nella premessa della Convenzione. L’amministrazione Bruno, dopo 5 anni di mandato e una gestione delle dinamiche sportive cittadine totalmente assente, è in evidente imbarazzo e continua a non fornire chiarimenti effettivi. Esca dal torpore, chiarisca le accuse e difenda, invece di attaccare, chi mantiene in vita lo sport andriese offrendo opportunità a un migliaio di giovani come noi!».