Le fiamme hanno avvolto questo pomeriggio poco prima delle 19 una vettura, una Mini Cooper, sulla SS 170 all’ingresso della città di Andria. L’autista ha immediatamente abbandonato il mezzo appena si è reso conto di quanto stava accadendo e le fiamme hanno avvolto in pochi minuti l’autovettura creando non poco panico tra gli autisti. La strada è completamente bloccata con traffico paralizzato e deviato verso la tangenziale di Andria. Non si registrano feriti mentre sul posto la polizia locale ed i vigili del fuoco.