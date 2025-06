E’ in condizioni gravi una delle due ragazze che nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 19, è rimasta coinvolta in un incidente tra un monopattino, su cui viaggiava con un’amica ed autovettura in via don Riccardo Lotti, ad angolo con viale Ausonia. La giovanissima di 14 anni, dopo l’impatto piuttosto violento, avrebbe sbattuto la testa a terra ed è stata soccorsa dalle equipe sanitarie del 118 e trasferita d’urgenza al “Bonomo” di Andria. In nottata ha subito un lungo intervento sino al ricovero in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Già dimessa con una prognosi di pochi giorni, invece, l’altra ragazza che viaggiava sul monopattino.

Sul posto anche tre pattuglie della Polizia Locale di Andria per i rilievi e per la gestione dell’incidente. Quel punto è spesso caratterizzato da sinistri stradali a causa della conformazione delle strade, dell’imprudenza ed al momento della mancanza di semafori funzionanti. Nelle ultime settimane, tuttavia, sono in forte crescita anche gli incidenti che coinvolgono proprio i monopattini elettrici recentemente normati nel nuovo codice della strada con una stretta. Ma Andria ha già pagato un conto salatissimo considerato che solo a marzo scorso un altro incidente che ha coinvolto un monopattino ha provocato, dopo diversi giorni di agonia, la morte di un uomo un 37enne.