Nel pomeriggio del 9 Giugno, intorno alle ore 15, una pattuglia del Consorzio Guardie Campestri di Andria, in contrada “Quadrone”, durante un servizio di perlustrazione straordinaria programmata per la stagione frutticola, ha sventato il furto di un rilevante quantitativo di albicocche.

Mentre transitava in zona, la pattuglia ha notato nelle immediate vicinanze di un fondo appartenente ad un associato, ignoti malviventi intenti a manomettere diversi alberi di albicocche, con le cassette già sistemate e pronte per essere portate via al termine dell’azione predatoria.

Il repentino intervento delle Guardie Campestri ha messo in fuga gli autori del tentato furto, con il relativo recupero della refurtiva.

Il prodotto è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.