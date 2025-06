«Non è stato semplice elaborare il lutto per chi come me ha fatto della 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, anzi la prima direbbero i miei figli, visto il tempo che ho consapevolmente sottratto loro, conscio però di averlo fatto dedicandolo a ragazzi che non sempre hanno avuto la fortuna di nascere in contesti socialmente e culturalmente appaganti. È stata una bella sfida che ha contrassegnato tutta la mia vita professionale, prima come docente, poi come Vicepreside e infine come Dirigente scolastico, vissuta interamente negli istituti tecnici e professionali, in contesti cioè oggettivamente più complessi, ma non per questo meno motivanti e gratificanti.