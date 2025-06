La Polizia Locale di Andria è venuta a conoscenza del fatto che in città, nella zona villa comunale e Parco IV novembre, erano stati occultati tra i cespugli numerosi fuochi d’artificio pronti per essere esplosi al termine dell’ultimo giorno di scuola. In dettaglio, già nelle prime ore di ieri mattina, gli agenti si sono recati sul posto, cogliendo sul fatto gli autori nel mentre depositavano i fuochi pirotecnici all’interno di alcuni pozzetti di ispezione e cespugli. Si è provveduto a sequestrare diversi artifizi pirotecnici, alcuni di essi senza omologazione ed altri senza categoria.

In particolare sono stati sequestrati: bengala e lacrimogeni e materiale esplosivo. Trattasi di materiale pirotecnico pericoloso per la salute e vietato ai minori. Identificati tutti i giovani resisi autori dei fatti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.