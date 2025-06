Un evento formativo esclusivo e innovativo animerà la città di Andria il 14 e 15 giugno 2025: si tratta di “MusicaMia Strumentale”, il primo corso intensivo internazionale interamente dedicato alla tecnica e alla musicalità dello strumento attraverso un’applicazione inedita e sistematica dei metodi Kodály, Kokas e ZeneZen in ambito strumentale.

La proposta, co-ideata da Riccardo Lorusso insieme alle docenti ungheresi Anikó Novák e Katalin Körtvési, nasce da un lavoro di ricerca e progettazione condivisa durato anni e trova oggi realizzazione grazie alla visione comune di offrire un’esperienza artistica e pedagogica che metta in connessione corpo, suono, tecnica ed espressività.

Ad accogliere e sostenere con entusiasmo questa proposta è la Scuola Secondaria di I grado a indirizzo musicale “Mons. Di Donna” di Andria, da sempre punto di riferimento per l’alta formazione musicale sul territorio.

La realizzazione del corso è resa possibile anche grazie alla lungimiranza e al sostegno della dirigente scolastica Prof.ssa Lilla Bruno, da anni promotrice di metodologie innovative e di una visione pedagogica aperta alle esperienze internazionali più avanzate. La sua attenzione alle nuove frontiere della didattica musicale ha reso la scuola un polo sensibile e ricettivo verso proposte di alto profilo.

“MusicaMia Strumentale” rappresenta la prima applicazione strutturata dei metodi Kodály, Kokas e ZeneZen nel contesto della formazione strumentale.

Questi approcci, noti per il loro impatto nell’educazione musicale a tutti i livelli – dall’infanzia all’età adulta – e in ambito corale, vengono qui impiegati per raffinare la tecnica, sviluppare l’ascolto interiore, potenziare la musicalità e migliorare la consapevolezza artistica dei musicisti.

Particolare attenzione sarà dedicata a chitarristi e pianisti, che avranno l’opportunità di affinare la propria tecnica a servizio dell’espressione musicale, attraverso un percorso che mette al centro il corpo, la voce, l’attenzione consapevole e l’interazione con lo strumento.

Oltre alle attività collettive, sarà possibile prenotare lezioni individuali con i docenti a un costo suppletivo, per approfondire aspetti specifici del proprio percorso artistico.

I docenti

•Anikó Novák, pianista e docente presso il Kodály Institute della Liszt Academy di Budapest, è una delle fondatrici del metodo ZeneZen. Ha tenuto masterclass in tutta Europa, Stati Uniti e Asia.

•Katalin Körtvési, pedagoga musicale e docente al Kodály Institute, co-creatrice del metodo ZeneZen, è attiva a livello internazionale nella formazione di musicisti, educatori e performer.

•Riccardo Lorusso, chitarrista, compositore e didatta di fama internazionale, è attivo in Europa, America Latina e Stati Uniti. È docente presso il “Mons. Di Donna” e in numerose accademie italiane, esperto in pedagogie attive e metodologie Kodály applicate allo strumento. Ha vinto il Premio della Critica Feltrinelli per il suo album “Riflessi” e porta avanti il progetto “Apulian Soundscapes”, sostenuto da Puglia Sounds.

Programma e iscrizioni

Durante le due giornate (14 e 15 giugno) i partecipanti saranno coinvolti in:

•laboratori strumentali collettivi e individuali

•esplorazioni del corpo in musica

•tecniche di ascolto, consapevolezza ed espressività

•improvvisazione e vocalità

•strategie pedagogiche innovative per docenti di strumento

Il corso è rivolto a strumentisti, insegnanti di musica, educatori, studenti e musicisti di ogni genere e livello.

Quota agevolata prorogata fino al 12 maggio: 100 €

Quota ordinaria dal 13 maggio: 150 €

Per informazioni e iscrizioni: