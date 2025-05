La Polizia Locale è riuscita ad identificare l’autore che qualche settimana fa ha fatto esplodere, in Via Mozart, fuochi d’artificio non autorizzati.

Durante specifici servizi volti al contrasto dello sparo non autorizzato di artifizi pirotecnici, gli Agenti della Polizia Locale hanno notato che alcuni fuochi sono stati fatti esplodere nella predetta via, creando disturbo danno e molestia a persone ed animali.

Nell’immediatezza del fatto gli Agenti hanno proceduto ad identificare alcuni giovani ivi presenti e successivamente hanno visionato le telecamere pubbliche di videosorveglianza presenti in loco, identificando l’autore del gesto.

Il ragazzo, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana che prevede un pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 250,00.

La Polizia Locale, ricorda che i fuochi d’artificio, anche se di libera vendita, non possono essere fatti esplodere, sulla pubblica via, senza le necessarie autorizzazioni.

I controlli continueranno nei prossimi, anche grazie alla consultazione dei video dei sistemi di videosorveglianza in dotazione al Comando di Polizia Locale.