Lunedì 2 giugno, Festa della repubblica, si terrà regolarmente il consueto mercato settimanale del lunedì. Ne dà notizia l’Assessore alle Radici Cesareo Troia.

«Come da regolamento, il mercato si sarebbe dovuto svolgere il giorno successivo, quindi martedì. Tuttavia, proprio al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori commerciali, abbiamo avviato una interlocuzione con le associazioni di categoria degli ambulanti, a cui abbiamo chiesto di indicarci una data per lo svolgimento del mercato. In maniera unanime è stato richiesto di confermare il mercato nella giornata di lunedì. Richiesta che l’Amministrazione ha ritenuto di accogliere in un clima di reciproca collaborazione».