«In seguito alla visita ai cantieri del parziale interramento della ferrotramviaria, emergono con chiarezza alcune gravi incongruenze rispetto ai tempi e alle modalità di realizzazione dell’opera. I lavori, infatti, hanno subito ritardi significativi e, soprattutto, non risultano perfettamente conformi al progetto esecutivo, con mancanze rilevanti rispetto agli interventi previsti per la modernizzazione del servizio. Tuttavia, al di là delle opere ancora in corso, il vero scandalo rimane l’inaccettabile qualità del servizio ferroviario, che continua a penalizzare cittadini, studenti e lavoratori». E’ quanto si legge in una nota a firma dell’Intergruppo consiliare di Andria composto Vincenzo Coratella, Michele Coratella, Michele Di Lorenzo e Gianluca Grumo, a margine del sopralluogo sul cantiere dell’interramento di ieri mattina.

«Basti pensare che la tratta Andria-Bari richiede mediamente oltre un’ora e quarantacinque minuti, un tempo assurdo per gli standard del trasporto contemporaneo, al punto che molti utenti preferiscono spostarsi da Trani con le Ferrovie dello Stato.

A ciò si aggiunge l’inaffidabilità del servizio:

– Nessuna copertura nel fine settimana;

– Corse soppresse senza preavviso;

– Frequenza insufficiente e tempi di percorrenza anacronistici.

Come è possibile che, nonostante gli investimenti, il servizio rimanga così scadente? La qualità del trasporto è uno dei presupposti fondamentali della concessione affidata alla Ferrotranviaria, eppure la situazione attuale non rispecchia minimamente le esigenze del territorio. Andria merita un servizio efficiente, moderno e accessibile, che permetta di raggiungere Bari e l’aeroporto in tempi ragionevoli e a costi sostenibili. Non possiamo più accettare prestazioni degne di un trasporto ottocentesco.

Per questo, l’Intergruppo consiliare chiede con urgenza all’Assessore regionale ai Trasporti di:

1. Verificare lo stato effettivo dei lavori, garantendo il rispetto del progetto e la corretta esecuzione;

2. Avviare un controllo stringente sulle condizioni di esercizio della Ferrotranviaria, valutando l’effettiva aderenza agli obblighi di servizio;

3. Intervenire per migliorare tempestivamente frequenza, puntualità e tempi di percorrenza, adeguandoli alle necessità dei cittadini.

Basta promesse, servono fatti. Andria e il suo territorio non possono più aspettare».