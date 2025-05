“Il museo che non c’è”, ovvero segni nella storia di possibilità eluse o di occasioni mancate. Sarà questo il tema di una brillante conversazione in biblioteca tra Andrea Leonardi, storico dell’arte e docente Uniba, e la professoressa Raffaella Cassano, decana degli archeologi italiani e docente emerita dell’Università di Bari. Dialogherà con gli ospiti Nicola Curci.

Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “Primavera con l’autore”, organizzato dalla Biblioteca “G. Ceci”. L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 18:00 in Biblioteca in piazza sant’Agostino, 5. L’ingresso è libero con “curiosità obbligatoria”.