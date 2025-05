Ci sono voluti poco più di due anni, ma ora piazza Toniolo – nella sua nuova veste – è tornata nella disponibilità dei cittadini del centro storico di Andria. Una consegna attesa da tempo. Era marzo del 2023 quando presero il via i lavori di riqualificazione da poco più di 400mila euro. Il cantiere doveva terminare entro la fine del 2023, ma così non è stato per una serie di criticità. La riconsegna di piazza Toniolo è stata vissuta da numerosi cittadini, adulti e giovani. L’aspetto è ben diverso rispetto a quello passato.

Ed ora bisogna aver cura anche di questo spazio rinnovato. La miglior ricetta per farlo, secondo la sindaca Giovanna Bruno, è viverlo attraverso la socialità.

Piazza Toniolo, così come largo Giannotti, sono luoghi che possono accogliere iniziative ed eventi. E allora l’invito è di presentare proposte all’amministrazione.

Il servizio.