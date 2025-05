Una coppia di turisti tedeschi ha vissuto momenti di apprensione nei giorni scorsi ad Andria, quando si è accorta che il proprio camper era stato rubato dal parcheggio di un noto centro commerciale alle porte della città. Fortunatamente, l’intervento tempestivo della polizia di stato della BAT ha permesso di recuperare il veicolo in poco più di mezz’ora.

I due turisti, dopo aver parcheggiato regolarmente il loro camper presso la struttura commerciale, all’uscita non hanno più trovato il mezzo. A quel punto hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112 per denunciare il furto. Immediata l’attivazione da parte della sala operativa delle ricerche. Una pattuglia ha notato quasi subito una vettura che, alla vista della volante, si è improvvisamente immessa sulla strada statale 170 accelerando bruscamente per poi dileguarsi in direzione Barletta. Il comportamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso di perlustrare accuratamente le strade limitrofe alla zona.

L’intuizione si è rivelata vincente: dopo pochi minuti di ricerche, il camper rubato è stato rinvenuto in un uliveto situato nell’agro compreso tra Andria e Trani, probabilmente abbandonato dai malviventi dopo aver notato la presenza delle forze dell’ordine.

I due turisti tedeschi, che erano rimasti costantemente assistiti dagli operatori delle volanti durante tutta la fase delle ricerche, hanno così potuto riavere il loro veicolo e riprendere serenamente la vacanza in Italia. Presso gli uffici di via dell’Indipendenza, al momento della restituzione ufficiale del camper, la coppia ha voluto esprimere la propria profonda gratitudine alla polizia di Stato e in particolare agli agenti della Questura di Barletta Andria Trani per la professionalità e la rapidità dell’intervento che ha permesso di risolvere positivamente una situazione che avrebbe potuto compromettere la loro permanenza nel nostro territorio.