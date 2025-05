Quattro imprenditori del territorio che si confrontano e condividono idee per rafforzare la propria presenza nel settore delle tecnologie. Hanno in comune il diploma conseguito all’Itt Jannuzzi di Andria che li ha accolti da imprenditori per offrire una testimonianza del loro percorso di studi e della carriera.

Dall’elettronica alla meccanica, dall’informatica alla robotica. Le carriere Stem guardano al futuro dei giovani puntando alle competenze, alle conoscenze, alla formazione continua. Agli studenti e alle famiglie dell’ITT Jannuzzi di Andria si sono raccontati Marco Capozza, ex studente dello Jannuzzi e oggi macchinista assunto da Trenitalia e istruttore di condotta, sulla guida dei treni, Michelangelo Bartolomucci, specializzato in Informatica e Telecomunicazioni ed esperto di sicurezza nei circuiti elettronici. Dall’Informatica alla metalmeccanica di precisione con l’azienda F.D. Mec, oggi leader nell’assemblaggio di componenti commerciali. Infine la Ram elettronica rappresentata da Riccardo Scarcelli, insignito anche del titolo di Stelle al Merito del lavoro, da parte del presidente della Repubblica.