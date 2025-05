Metri e metri di teli bianchi ricoprono le pareti di Officina San Domenico. Sono i sudari che simbolicamente avvolgono le vittime del genocidio a Gaza. Sono un’espressione di vicinanza al popolo palestinese e di condanna di Israele.

“50mila sudari per Gaza” si chiama l’iniziativa che invita Comuni, istituzioni e cittadini a esporre teli bianchi su piazze e balconi. A partire da questa adesione simbolica, proseguono gli incontri sulla questione palestinese e torna “Parliamo di…”, uno spazio di approfondimento e presa di posizione contro l’orrore che continua a consumarsi sotto i nostri occhi.

Il primo appuntamento della rassegna si terrà oggi, martedì 27 maggio alle ore 19.30, presso l’Officina San Domenico di Andria, con ingresso libero e gratuito.

In questa occasione, si terrà la presentazione del nuovo numero di Arabpop, rivista che racconta le arti e le letterature contemporanee del mondo arabo. L’incontro vedrà la partecipazione di:

Silvia Moresi, co-fondatrice e redattrice della rivista, docente di Mediazione della Lingua Araba;

Giovanna Pinto, docente di Arabo all’Università di Bari e co-autrice della rivista;

Balsam Asfur, giovane palestinese, studente e attore.

Durante la serata sarà attiva una raccolta fondi a sostegno diretto di due famiglie di Gaza, quella di Ahmed, 20 anni, e Israa, 32 anni e madre di cinque bambini. La loro quotidianità, segnata da sfollamenti, fame e lutti, è raccontata in una toccante testimonianza condivisa dall’andriese Lucia Bucci, che da dicembre si prende cura di loro a distanza. I fondi raccolti contribuiranno a garantire beni di prima necessità, in un contesto in cui un sacco di farina può arrivare a costare fino a 700 dollari.

Gli appuntamenti successivi:

11 giugno | Il cibo come strada per il genocidio con il professore di antropologia dell’università di Pollenzo Gabriele Volpato; aperitivo palestinese a cura di Spazio Terre

24 giugno | Report di un genocidio con Tina Marinari di Amnesty International

Al bar di Officina San Domenico è possibile trovare la Gaza Cola, una bevanda 100% apartheid free, un progetto di proprietà palestinese che unisce il gusto rinfrescante di una bevanda di alta qualità a una missione potente: sostenere il nostro popolo e ricostruire le comunità.

“Parliamo di…” è un’iniziativa dell’associazione CapitalSud APS e del collettivo Cio Ma Fe, nata nel 2023 per reagire all’indifferenza e costruire consapevolezza collettiva.