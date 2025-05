In vista dei Referendum dei giorni 8 e 9 giugno prossimi, si ricorda per domani 27 maggio 2025 l’appuntamento per la formazione dei nominati presidenti di seggio. L’incontro è fissato alle ore 16 in Sala Consiliare. La formazione è affidata al Dirigente settore Avvocatura del Comune di Andria, avv. Giuseppe De Candia.

Come già anticipato, questo è il primo evento di formazione: ne seguirà uno successivo, già calendarizzato al giorno 5 giugno p.v. alle ore 16 sempre in Sala Consiliare. Rispetto a questa seconda giornata di formazione, si comunica che per coloro che sono impossibilitati ad essere presenti sarà possibile seguire via streaming i lavori con un link che sarà debitamente comunicato a tutti coloro che entro il 30 maggio p.v. ne faranno richiesta, giustificando l’assenza e indicando l’indirizzo mail/pec a cui inviare il link stesso.

Gli interessati possono scrivere a [email protected]