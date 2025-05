Hanno vinto la creatività e l’ingegno al terzo contest di robotica organizzato dall’ITT Jannuzzi di Andria. Numerosi studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle città della BAT e di Corato hanno partecipato al Jannuzzi 4Robot, sfidandosi in una sana competizione in cui scienza, tecnologia, ingegneria e matematica sono state protagoniste delle loro creazioni.

Laboratori interattivi, gare emozionanti, costruzione di robot, sfide di coding, programmazione di droni, realizzazione di laboratori virtuali con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Le gare si sono svolte alla presenza di genitori e docenti, sotto l’attenta osservazione di una giuria, di esperti, che ha apprezzato l’approccio educativo e stimolante con cui gli alunni si sono avvicinati al mondo della tecnologia scoprendone risorse ed opportunità per la loro crescita. Significativo il focus ispirato ai temi proposti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tra le idee più innovative, ci sono stati robot progettati per promuovere il riciclo e la gestione dei rifiuti, sistemi di monitoraggio ambientale e dispositivi per l’accessibilità e l’inclusione sociale. Progetti che dimostrano come la tecnologia possa essere uno strumento potente per affrontare le sfide globali e contribuire a un futuro più sostenibile.