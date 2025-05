Martedì 20 maggio 2025, si è tenuta un’assemblea molto partecipata dell’associazione socio-politico-culturale Costruiamo il Futuro, nata oltre vent’anni fa su iniziativa del consigliere comunale Lorenzo Marchio Rossi. L’incontro, convocato per il rinnovo delle cariche sociali e per discutere delle prospettive politiche locali e future, ha rappresentato un momento di confronto vivace e costruttivo.

Nel corso dell’assemblea è stata eletta all’unanimità la nuova presidente Vincenza Quacquarelli, infermiera professionale in servizio presso il presidio ospedaliero di Andria. Sarà affiancata da un direttivo che si distingue per la sua eterogeneità in termini di età, genere e professione, rispecchiando – come sottolineato – «uno spaccato reale della società civile locale».

Fondata da Lorenzo Marchio Rossi – attualmente consigliere comunale e vice presidente vicario provinciale del Partito Democratico – l’associazione si è affermata negli anni come punto di riferimento per numerosi cittadini, promuovendo iniziative politiche, culturali, sociali e civiche. Non sono mancati, inoltre, i momenti di partecipazione diretta alla vita politica attraverso le consultazioni elettorali: nelle ultime elezioni amministrative, Costruiamo il Futuro ha espresso ben due consiglieri comunali eletti nelle liste del PD.

Nel corso del dibattito sono stati toccati temi centrali come la situazione amministrativa della città, dove l’associazione collabora attivamente con il Partito Democratico nella compagine di governo, e le prossime scadenze elettorali, viste come occasioni fondamentali per rinnovare l’impegno sul territorio.

Al termine dell’incontro, è emersa con chiarezza la volontà condivisa di proseguire e rafforzare il percorso associativo:

«L’importante bagaglio di esperienze, energie e impegno del sodalizio – si è detto – non può che continuare a essere messo a disposizione del nostro territorio e delle future sfide politiche».

L’assemblea ha infine deliberato la necessità di attivare nuove iniziative per garantire un rinnovato protagonismo dell’associazione non solo sul piano locale, ma anche in ambito più ampio, confermando Costruiamo il Futuro come soggetto attivo e dinamico nel panorama politico e sociale della città.