Lo scorso 16 maggio presso la sala San Felice di Giovinazzo si è svolta la cerimonia di premiazione della 3^ rassegna “Giovinazzo in Musica”. In questa occasione la Scuola Secondaria di primo grado “Cafaro” di Andria ha ricevuto il Premio Speciale per la miglior l’Esecuzione, un riconoscimento di eccellenza al lavoro collettivo del team docenti in sinergia con l’orchestra formata da 52 alunni.

La scuola ha visto premiare anche l’alunno Gabriele Calvano della classe 3^C che nella categoria solista ha ricevuto il diploma di merito. Il riconoscimento è stato assegnato alla formazione orchestrale dell’istituto per la straordinaria qualità dell’esecuzione d’insieme e l’unione tra le sezioni strumentali.

Durante il concorso, l’orchestra ha eseguito un programma ricco che ha incluso brani di stili e repertori differenti mettendo in luce sia la preparazione tecnica che l’intelligenza musicale degli interpreti.

“Questo premio è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto ogni singolo studente impegnarsi con passione e dedizione” hanno evidenziato i docenti di strumento della scuola Ferdinando Dascoli, Tommaso Di Chio, Maria Loreta Giaffredo e Claudio Ruggieri. “La musica d’insieme è un’esperienza che insegna il valore della collaborazione e del rispetto reciproco” .

La dirigente scolastica, dott.ssa Grazia Suriano, ha espresso grande soddisfazione: “Questo premio rappresenta il coronamento di un lavoro lungo e attento, fatto di ore di prove, passione, impegno e crescita comune. Vedere i nostri studenti esprimersi così profondamente attraverso la musica è motivo di autentico orgoglio.”

L’orchestra della scuola è una punta di diamante del progetto didattico della scuola, che da anni promuove l’educazione musicale come parte integrante della formazione.