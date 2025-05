E’ tutto pronto per l’11^ edizione de “Il tempo dei piccoli”! Torna la festa dell’infanzia che dal 28 maggio al 29 giugno coinvolgerà cinque comuni: Ruvo di Puglia, Terlizzi, Corato, Andria e Isole Tremiti.

Cinque municipalità hanno deciso insieme di dedicare un momento all’infanzia per festeggiarla ma anche per confermarne il ruolo decisivo per la crescita di una Comunità. Organizzata dall’associazione La Città Bambina, in collaborazione con Kuziba Teatro e Linea D’onda, con la direzione di Bruno Soriato, si rinnova e cresce esponenzialmente un appuntamento ormai al suo undicesimo anno di età. Non “solo” un festival ma una festa che segnala lo sforzo che queste comunità hanno intrapreso per farsi CITTÀ BAMBINE, attente alle esigenze delle nuove generazioni e di conseguenza pronte a riconoscere ogni fragilità come patrimonio.

La presentazione si terrà venerdì 23 maggio alle ore 11.30 presso la Sala conferenze del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia presso il Padiglione 107 della Fiera del Levante, Lungomare Starita, Bari

Interverranno:

Bruno Soriato, Direttore Artistico Il Tempo dei Piccoli

Rossana Farinati, Presidente La Città Bambina APS

Beniamino Marcone, Assessore alla Cultura del Comune di Corato

Daniela Di Bari, Assessora alla Bellezza del Comune di Andria

Pasquale Chieco, Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia

Daniela Zappatore, Assessora alla Cultura del Comune di Terlizzi

insieme a rappresentanza bambine delle municipalità aderenti