Una giornata all’insegna dei colori e dell’ambiente per i ragazzi dell’associazione “3Place” di Andria, impegnati in una nuova operazione di pulizia in uno dei quartieri periferici della città federiciana.

Volontari, bambini e residenti questa volta si sono dati appuntamento in via Murge, dando vita ad un’azione di clean-up oltre che di pitturazione delle ringhiere che delimitano il canale Ciappetta-Camaggio, molto spesso trasformato dai soliti incivili in una discarica a cielo aperto. Uno stato di incuria e abbandono più volte denunciato in passato anche da Telesveva.

Indossate le classiche pettorine verdi dell’associazione ambientalista, e armati di vernice e pennelli, i giovani di “3Place” hanno ridato colore alla zona, ripitturando con colori diversi le ringhiere che si affacciano sul Ciappetta-Camaggio, simbolo di grigiore e degrado.

La stessa area del “canalone” è stata poi ripulita dai rifiuti abbandonati. Bilancio dell’operazione: 15 chili di vetro, 3 di plastica, 10 di materiale non riciclabile ed oltre 40 chilogrammi di rifiuti ingombranti raccolti in poche ore di lavoro.

Un atto d’amore nei confronti della città, ed un segnale contro chi continua a deturparla con la propria inciviltà.

Tutte le buste di spazzatura, correttamente differenziata dai volontari, sono state in seguito consegnate agli operatori della Gial e Sieco, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nella città di Andria, che ha provveduto al ritiro dei rifiuti.