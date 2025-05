Incidente in via Settembrini ad Andria questo pomeriggio attorno alle 18. Un uomo di circa 60 anni è caduto da diversi metri in una cantina di una casa in ristrutturazione mentre sembra stesse lavorando nel cantiere.

I soccorritori del 118 sono arrivati dopo pochi minuti assieme ai vigili del fuoco per recuperare l’uomo trasportato poi d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria.