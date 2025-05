Due gli andriesi per le strade di Podebrady (Repubblica Ceca) in occasione degli Europei di marcia a squadre. Stesso team per Francesco Fortunato e Nicola Lomuscio che hanno gareggiato nel pomeriggio di oggi, domenica 18 maggio.

Secondo posto per Fortunato che ha tagliato il traguardo con un crono di 1:18:12. Dietro di lui, arriva 12esimo Lomuscio in 1:21:03. A raggiungere l’oro è stato lo spagnolo Paul Mcgrath.

«E’ la mia prima nazionale assoluta» – aveva commentato Lomuscio, tesserato con l’Avis Barletta, poche ore prima della gara. Un ritorno invece per Fortuanto dopo il successo di due anni fa.

Ottimi risultati per l’intera squadra azzurra con Andrea Cosi arrivato quarto e Michele Antonelli decimo.

Foto Sportmedia/ FIDAL