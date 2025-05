L’elezione a Papa del cardinale Prevost che solo un anno fa era in visita ad Andria presso la Basilica di Santa Maria dei Miracoli, ha riportato grande attenzione verso un luogo esterno alla città federiciana ma che ha un senso davvero speciale di devozione per gli andriesi. Ma in questi giorni sono inevitabilmente aumentati anche i forestieri che giungono in piazza San Pio X dove c’è anche una delle più storiche ed importanti scuole sul territorio come l’istituto agrario “Lotti-Umberto I”, e la sede della Provincia BAT sin dal 2009. Quello che però stona e non poco è quell’enorme cartello che accompagna l’arrivo di turisti, visitatori, fedeli e studenti tutti i giorni in quella piazza. E’ infatti un cartello di promozione turistica, di cui tanto si parla sul territorio grazie anche ad iniziative che puntano a rendere più coeso un territorio ricco di bellezze, ma della Provincia di Bari con la promozione di territori ben distanti dalla BAT.

Quel cartello di promozione turistica, sin dal 2009, non è mai stato sostituito o banalmente eliminato. Come si fa dunque a ipotizzare di creare sinergie turistiche sul territorio se già l’ente sovrastrutturato non si rende conto di questa anomalia nella piazza che ne ospita la sede legale ed il consiglio? Difficile da spiegare perchè non si tratta di un semplice dettaglio ma di una beffa vera e propria. Così come difficili sono da spiegare i cartelli piegati od assenti in diverse città della provincia che dovrebbero indicare i luoghi più dediti al turismo. In alcuni casi i cartelli sono sostituiti da fogli scritti a mano o stampati artigianalmente al computer, ma sicuramente non è un bel bigliettino da visita per una Provincia ancora ai margini del grande boom turistico della Puglia.