Nasce ad Andria una nuova realtà associativa: è l’A.S.D. Andria Athletic Club. Si tratta di un’associazione sportiva che ha lo scopo di sostenere i giovanissimi nell’attività dell’Atletica leggera.

Per l’occasione l’A.S.D. Andria Athletic Club lancia un’iniziativa dedicata alla promozione dell’attività fisica come strumento essenziale per il benessere mentale e fisico della popolazione.

L’evento “Dal gioco alla competizione: l’atletica leggera e il benessere psico fisico”, si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 19 presso Food Policy Hub, al Chiostro san Francesco di Andria.

Interverranno: Francesco Fortunato, primatista mondiale di Marcia, Eusebio Haliti, presidente regionale Fidal, Angelo Fracchiolla, medico di Medicina dello Sport e Annalisa Casamassima, psicologa dell’età evolutiva.

In un’epoca in cui lo stress, la sedentarietà e l’isolamento sociale rappresentano sfide quotidiane, l’A.S.D. Andria Athletic Club intende ribadire con forza il valore dello sport come medicina naturale, accessibile e priva di effetti collaterali.

“Il movimento è vita”, afferma Felice Fortunato, presidente dell’ A.S.D. Andria Athletic Club “e praticarlo regolarmente migliora l’umore, rafforza il sistema immunitario e previene numerose patologie.” Per questo è fondamentale abituare i piccoli, sin dall’età preadolescenziale a praticare sport sani, come l’Atletica leggera. La presenza del primatista mondiale, Francesco Fortunato testimonierà quanto siano importanti la passione, il sacrificio e la volontà.

La giornata sarà anche un’occasione per sensibilizzare sui benefici psicologici dell’attività motoria: riduzione dell’ansia e della depressione, aumento dell’autostima e miglioramento della qualità del sonno.

L’invito è aperto a tutti: bambini, adulti, anziani, sportivi e non. Perché il benessere è un diritto di ciascuno, e lo sport può essere la chiave per raggiungerlo.