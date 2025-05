Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Liberali e Riformisti nuovo nPSI Andria:

«Sabato 17 maggio 2025 torna l’iniziativa del Gazebo del Cittadino, un punto di ascolto e confronto politico vero e concreto con la cittadinanza. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 9.30 presso piazza Generale Arimondi (quartiere Santa Maria Vetere), dove recentemente, grazie all’intervento del Nuovo PSI, è stata ripristinata la fontana pubblica, bene comune, da mesi ormai non funzionante.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per dialogare con i cittadini, raccogliere istanze, proposte e opinioni sul presente e sul futuro della città. Un momento di partecipazione attiva che rafforza il legame tra il partito e la comunità andriese.

Sarà inoltre possibile iscriversi al partito del Nuovo PSI, un’idea nuova e concreta, che si propone di essere sempre più vicina ai bisogni reali dei cittadini.

Purtroppo, dobbiamo constatare come all’amministrazione Bruno continui a mancare un’attenzione reale ai problemi quotidiani della gente: a parole si promette vicinanza, ma ai cittadini non restano che disagi e disinteresse. È per questo che il nostro impegno sul territorio prosegue con costanza e determinazione.

Il Nuovo PSI è l’alternativa concreta per costruire un futuro migliore, fatto di ascolto, partecipazione e soluzioni reali.

Crediamo in una città viva e attenta ai bisogni di tutti. Insieme possiamo! Il cambiamento è già iniziato: unisciti a noi!».