Dopo l’intenso coinvolgimento del pubblico con lo spettacolo “Storie di (anti)Mafia”, prosegue il nostro viaggio teatrale con un nuovo appuntamento che promette emozioni profonde e riflessioni intime.

Domenica 18 maggio, alle ore 18:30, nella sede dell’associazione TerraColta in Via Attimonelli, 29 ad Andria, sarà la volta di “FANTASMI”, un progetto di Michele Santeramo e Pier Giorgio Cheli, con in scena Antonio Memeo. Il ciclo di drammaturgie ideato da Santeramo porta sul palco personaggi che riemergono dalla letteratura o dal teatro per interrogare lo spettatore, in un confronto diretto, quasi personale.

In ogni serata appare un Fantasma: questa volta sarà Bastianazzo, tratto da I Malavoglia di Giovanni Verga, a prendere voce e corpo.

Bastianazzo – interpretato da Antonio Memeo – è l’incarnazione della rinuncia, un tema universale che tocca nel profondo la condizione umana. Il suo monologo è una resa dolce e consapevole, una scelta di fermarsi, di non rialzarsi più, in un mondo che spesso logora e stanca.

“Lo decido e mi sento in pace, forse per la prima volta in questa vita di fatica, io mi sento finalmente bene.” L’idea alla base del progetto è chiara: lo spettatore è un personaggio della commedia, parte attiva del dialogo. La drammaturgia non racconta solo “cosa succede al personaggio”, ma soprattutto “cosa succede a chi ascolta”. Un’occasione imperdibile per chi ama il teatro che scuote, che parla, che interroga.