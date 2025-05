Si è costituita questa mattina a Palazzo di Città, con la sottoscrizione formale della Convenzione, l’Associazione tra i Comuni di Andria, Bisceglie, Canosa, Minervino e Spinazzola per lo svolgimento delle funzioni associate di gestione dei servizi di igiene urbana, stabilendo quale Comune Capofila il Comune di Andria.

Con questa convenzione i quattro Comuni del bacino dell’ A.R.O. 2/BT della Provincia di Barletta, Andria, Trani (in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale) danno vita all’associazione con la finalità di coordinamento, attuazione e gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi annessi. Con tale modalità i Comuni perseguono gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, per il miglioramento del servizio sul territorio e la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto, passando altresì dalla semplificazione

amministrativa, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità, e dalla razionalizzazione delle risorse. Dalla riorganizzazione gestionale, infatti, dovranno derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

«E’ un momento importante per la nostra città – dichiara il Sindaco Giovanna Bruno – che si preparano a quella che sarà la Gara d’Ambito per il servizio generale di raccolta rifiuti e igiene urbana. Si dovrà arrivare pronti a superare i deficit che ogni comunità vive attualmente, garantendo standard migliorativi per un territorio sempre più appetibile e curato dal punto di vista ambientale».

Hanno firmato la convenzione i Sindaci Giovanna Bruno (Andria), Angelantonio Angarano (Bisceglie), Vito Malcangio (Canosa di Puglia), Maria Laura Mancini (Minervino Murge) e Michele Patruno (Spinazzola).