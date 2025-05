Ha preso avvio il percorso di inclusione sociale per 91 cittadini. In particolare, sono stati attivati 24 tirocini di inclusione rivolti a cittadini in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, selezionati nel programma RED ed attivati 67 lavori di Pubblica utilità dell’ambito della misura Assegno di Inclusione(ADI) e Supporto formazione e lavoro.

I tirocini sono attivati presso diverse realtà del territorio che hanno aderito con disponibilità e impegno al progetto RED, tra cui:

• enti Comunali quali: Ufficio Ambiente, Ufficio Anagrafe, Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Tributi, ANDRIA MULTISERVICE S.P.A;

• enti Scolastici: I.C. R. CTUGNO, I.C. “A. Rosmini – D. Alighieri” , CPIA BAT “GINO STRADA” – scuola statale per adulti;

• Enti privati come: SPRING MARKET di Nicola Cannone;

• Enti Ecclesiastici quali: Parrocchia Maria SS. Dell’Altomare, Parrocchia SS. Trinità Scuola dell’infanzia paritaria SS. Trinità, Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, Parrocchia San Nicola di Myra, Parrocchia San Riccardo, Parrocchia Sacro Cuore Di Gesù, Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, Parrocchia Sacre Stimmate;

• Ente del terzo settore: VILLA GAIA società cooperativa sociale

I lavori di pubblica utilità sono attivi presso i seguenti enti ospitanti:

• Settori Comunali: Settore Ambiente, Settore Anagrafe, Settore Servizi Sociali e Ufficio Tributi, Settore Polizia Urbana, Mobilità, Sicurezza e Protezione civile

• Enti Scolastici: I.C. Rosmini -Dante Alighieri., I.C. Don Bosco -Manzoni, I.C. Verdi -Cafaro; I.I.S.S. Ettore Carafa; Scuola dell’infanzia paritaria Sacro Cuore di Gesù delle suore Betlemite; CPIA/BAT

• Enti privati: Tintolavanderia

• Enti Ecclesiastici: Parrocchia Maria SS. Dell’Altomare, Parrocchia S. Nicola di Myra, Parrocchia B.V. Immacolata, Oratorio Salesiano Don Bosco, Parrocchia S. Andrea Apostolo, Parrocchia S. Agostino, parrocchia SS Sacramento, Confraternita Misericordia Andria

• Enti Terzo Settore: Il Circolo dei Lettori APS;

• Altri Enti pubblici: Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale – Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia

Diversi, dunque, i settori comunali che hanno dato disponibilità per questo tipo di percorso. «Attraverso percorsi personalizzati queste misure permettono a persone in condizione di fragilità di riattivare competenze, relazioni e autostima – spiega l’Assessora alla Persona, Dora Conversano –

I tirocini, in particolare, offrono un ponte tra l’esclusione e l’inserimento lavorativo, facilitando la conoscenza del mondo del lavoro e promuovendo l’integrazione.

Fondamentale, in questo percorso, è la rete tra istituzioni, enti del terzo settore e comunità locale: solo attraverso una collaborazione concreta e continua si può raggiungere davvero l’obiettivo dell’inclusione sociale».