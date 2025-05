Si è svolto presso l’auditorium dell’IISS “R. Lotti – Umberto I” di Andria un incontro intenso e coinvolgente con il prof. Paolo Farina, autore del libro “Cento (e uno) caffè con Dante”, che ha saputo conquistare l’attenzione e l’entusiasmo degli studenti delle classi 1AT del percorso sperimentale del “4+2” e terze e quinte dell’indirizzo di studi tecnico per il turismo.

Un evento riuscitissimo, in cui l’autore ha dimostrato come Dante Alighieri non sia un autore “da liceo”, ma un patrimonio universale, che parla ancora oggi a tutte e tutti, con una voce capace di attraversare i secoli e arrivare dritta al cuore dei ragazzi.

Attraverso un linguaggio attuale e concetti vicini al mondo giovanile – immagini, canzoni, simboli e riferimenti alla cultura pop – il dirigente scolastico andriese ha condotto gli studenti in un viaggio emozionante all’interno della Divina Commedia, presentandola non come un’opera distante, bensì come un messaggio di umanità, fratellanza, amicizia e, soprattutto, speranza più che mai attuale.

«Il libro “Cento (e uno) caffè con Dante” – sono le parole dell’autore Paolo Farina – si propone proprio questo: offrire una riflessione breve – il tempo di un caffè – per ciascuno dei cento canti della Commedia, più uno finale, reinterpretati con occhi moderni, per restituire al lettore tutto il fascino e la forza di un capolavoro eterno. Un vero e proprio invito alla lettura e all’inclusione, in cui Dante diventa un compagno di viaggio, capace di aiutarci a ritrovare la strada anche nelle “selve oscure” della vita di oggi, insegnandoci che chiedere aiuto non è debolezza ma una via di salvezza».

«Un incontro che ha lasciato il segno, perché ha fatto capire che la letteratura non è solo materia di studio, ma occasione di crescita, confronto e rinascita – commenta Pasquale Annese, dirigente scolastico dell’IISS “R. Lotti – Umberto I” –. Il nostro istituto, che già lo scorso anno aveva messo in scena l’inferno della commedia dantesca, attualizzandola, si conferma come una scuola capace di offrire ai suoi studenti esperienze culturali sempre diverse e attuali, in contesti diversi, coniugando tradizione e contemporaneità».