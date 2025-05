A margine della conferenza stampa sul maxi blitz a Cerignola che ha portato all’arresto di 25 persone per la ricettazione dei pezzi di ricambio di auto rubate in particolare nella BAT, hanno parlato sia il Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti che ha spiegato come si tratti di «una vera e propria industria del crimine», e sia il Questore della BAT Alfredo Fabbrocini «non siamo più la maglia nera d’Italia grazie anche ai circa 100 arresti per questi reati negli ultimi mesi».

