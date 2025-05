Attimi concitati questa mattina in via Barletta, ad Andria, dove un’auto – una Citroen C3 – ha preso fuoco. Non è chiara l’esatta dinamica, ma sembrerebbe che le fiamme siano scaturite da un’autocombustione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barletta ed una equipe sanitaria del 118 che ha soccorso l’uomo a bordo dell’autovettura, riuscito ad allontanarsi tempestivamente dal mezzo, ma che si è sentito male. Traffico interdetto per consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto anche la Polizia Locale di Andria.