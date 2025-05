Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del senatore di Forza Italia Dario Damiani in merito all’arresto di 25 soggetti accusati di furti d’auto e ricettazione nel territorio della provincia BAT:

«Un’altra straordinaria operazione portata a termine oggi sul nostro territorio contro la piaga dei furti d’auto e della ricettazione dei pezzi di ricambio, reati compiuti con una tale frequenza da porre finora le nostre città in cima alla classifica nazionale ma con una recente significativa inversione di tendenza. L’arresto di ben 25 individui facenti parte dell’organizzazione criminale sgominata è un’ottima notizia, frutto di un lungo lavoro e della grande abilità investigativa e operativa della Procura di Trani, della Questura e di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che ringrazio. Si tratta di risultati che non si improvvisano, obiettivi che in sinergia istituzionale stiamo perseguendo negli ultimi due anni grazie anche all’attenzione particolare del ministro dell’Interno Piantedosi che ha destinato al nostro territorio l’incremento di un cospicuo numero di unità di personale delle forze dell’ordine, consapevole della necessità di aumentare il livello di sicurezza. Il mio plauso per questa brillante e complessa operazione della Polizia di Stato, con l’impegno di continuare a lavorare per garantire alle nostre forze dell’ordine le migliori risorse per lo svolgimento della loro fondamentale attività».