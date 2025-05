Un confronto aperto e documentato sul diritto di cittadinanza e sull’urgenza di una riforma che riguarda milioni di persone. È questo il tema al centro della presentazione del nuovo numero monografico di “Ossigeno. L’Italia chiamò, SÌ!”, rivista edita da People, che si terrà lunedì 12 maggio alle ore 19:30 presso la Biblioteca Diocesana “San Tommaso d’Aquino” in Largo Seminario 8.

L’incontro, promosso dal Circolo dei Lettori di Andria in collaborazione con la rete dei Presidi del Libro, vedrà la partecipazione di Giuseppe Civati, curatore del numero speciale della rivista e fondatore della casa editrice People. Civati accompagnerà il pubblico in un viaggio tra dati, testimonianze e analisi che raccontano una riforma capace di incidere concretamente sulla vita di oltre due milioni e mezzo di persone che vivono, studiano e lavorano in Italia, pur senza vedersi riconosciuti pieni diritti.

Il dossier di Ossigeno ricostruisce le tappe che hanno condotto alla consultazione popolare dell’8 e 9 giugno, partendo dalla grande mobilitazione dello scorso anno, culminata nella raccolta firme, fino all’attuale chiamata alle urne. Non solo cronaca legislativa: la rivista dà spazio alle voci spesso ignorate di giovani nati o cresciuti in Italia senza cittadinanza, lavoratori stranieri che contribuiscono al sistema economico senza potere politico, e famiglie alle prese con percorsi burocratici tortuosi.

Attraverso inchieste, interviste e analisi economiche, Ossigeno sfata luoghi comuni e narrazioni emergenziali, dimostrando come l’ampliamento dei diritti produca maggiore integrazione, riduca il lavoro irregolare e rafforzi la coesione sociale.

A dialogare con Civati saranno Silvana Campanile e Federico Peloso, in un incontro che si propone come uno spazio di informazione libera, accessibile e consapevole. “Un modo – spiegano gli organizzatori – per respirare insieme un dibattito che troppo spesso resta ai margini del discorso pubblico”.